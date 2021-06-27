台北市長柯文哲今天在臉書爆出，北市衛生局今接到疾管署通知，有兩位市民可能接觸感染屏東這波染疫民眾。新北市府衛生局今也證實，當初搭載祕魯返台租孫的防疫計程車司機住在新北，中央下午已通知要求司機前往採檢，目前結果尚未出爐。

新北市衛生局表示，該名司機是在機場排班的防疫計程車，該對祖孫6日返國，由該名司機接送回屏東，今天（27日）收到中央通知，要求安排該名司機前往篩檢，目前結果尚未出爐。

另外衛生局也說，26日有接獲中央通知新北，有1名屏東Delta病毒確診個案的接觸者居住新北市，衛生局立即安排該名接觸者隔離安置集中檢疫所，PCR檢驗陰性。

據了解，該名接觸者是屏東12例其中一人的友人，在這段時間有下屏東碰面，昨天接到通知採檢。

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