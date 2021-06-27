咳嗽、發燒過去被視為新冠肺炎的主要症狀，不過目前最令人害怕的Delta變種病毒，首要症狀變了！英國研究指出，Delta的新5大症狀，排第1的竟然是頭痛，而原本被視為指標症狀的咳嗽只排在第5，由於症狀表現跟過去很不一樣，不得不說這變種病毒似乎又變得更狡猾了。

台大公衛學院前院長詹長權今(27)日在臉書引述英國研究指出，根據《Business Insider》報導，近來在多國引起大規模流行的Delta變異株，和去年來自武漢的新冠病毒，症狀表現很不一樣。英國針對自5月以來Delta確診者的研究指出，首要症狀是頭痛，其次是喉嚨痛、流鼻涕、發燒、咳嗽；而原本常見的嗅覺喪失，甚至已不在前10名的症狀中。

英國最新研究顯示，在接種1劑疫苗後，Delta的症狀依序為頭痛、流鼻涕、喉嚨痛、打噴嚏、持續咳嗽；接種2劑疫苗後的症狀依序為頭痛、流鼻涕、打噴嚏、喉嚨痛及其他。從報告中可看出，感染Delta病毒後的首要症狀為頭痛，不過在施打疫苗後，打噴嚏也被視為判斷是否染疫的重要依據。

面對這一波來勢洶洶的Delta變種病毒，詹長權建議屏東縣要考慮範圍更大的篩檢，除了枋山鄉之外，臨近的枋寮鄉、獅子鄉、車城鄉也考慮要納入篩檢範圍；而在人員流動管制方面，則要開始規劃更大範圍、更長時間的管制作法，任何可能性都不能排除。

詹長權說，新疫情的非常時期，政府要有採取非常手段的準備及快速執行的決心，因為速度決定一切，對防疫有效的事做得越早、做得越快、做得越全面、做得越徹底，疫情就能越被控制。