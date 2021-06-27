有些人天生習慣站在聚光燈下，喜歡受到萬人矚目的感覺，但也有些人偏愛低調生活，如果突然被人關注了，反而會感覺不自在。《靈匣網》近日發文點名處女座、天蠍座、摩羯座和巨蟹座，這4個星座的人明明都很出色，卻相當害怕被他人關注。

1、處女座

處女座對於優秀的標準本來就比較高，在一般人眼裡看起來已經很不錯了，但在他們眼裡卻還不覺得滿意，在這種狀況之下，如果又被賦予了很重要的任務，就會讓他們有一種「我必須無所不能，否則會辜負天下人」的巨大壓力，為了不讓他人失望，處女座只好選擇默默發光，保持低調讓生活更輕鬆。

2、天蠍座

天蠍座向來就喜歡維持自己的「神祕主義」，比起在聚光燈下受人關注，他們更喜歡待在暗處默默觀察別人，此外他們的自我保護意識也很高，明白「樹大招風」的道理，而且暴露越多越容易被抓住弱點，為了避免這些情況發生，天蠍座寧願低調生活，想要「幹大事」也不會輕易洩漏風聲。

3、摩羯座

摩羯座雖然抗壓能力很強，但面對誇獎卻很容易害羞、不自在，比較起來反而更喜歡別人點出自己的缺點，因為摩羯座天生心思就比較細膩，如果自己當眾被誇獎了，他們首先會觀察在場其他人是否有不舒服的反應，害怕被人認為能力不足，或因為太過張揚而遭人排擠，所以他們並不希望太受人關注。

4、巨蟹座

巨蟹座的情緒是影響他們發揮的一大弱點，如果發現有人在關注自己，他們就會特別緊張，讓原本駕輕就熟的工作變得手忙腳亂，而且不管是別人的信任、期待、崇拜或其他的情感，對於巨蟹座來說都是人情債，他們必須去照顧到每個人的感受，綁手綁腳的反而影響了他們的做事效率。