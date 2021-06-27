屏東12人染印度變種病毒株，陳時中表示目前沒有升級考量。（圖／屏東縣政府提供）

全台新冠疫情確診數連日都在二位數，但屏東枋山爆發傳播力更驚人的Detla群聚，不過屏東縣政府今(27)日卻表示，這對設籍台中的祖孫6月6日返國時的疫調應該是台中市負責。對此，資深媒體人莊子富痛批屏縣府甩鍋給台中，「都第幾天了，還在甩？」並指自己氣到在心裡罵了1千次髒話。

《自由時報》報導，這對確診的祖孫本月6日自秘魯返國後，在屏東枋山進行居家檢疫，並在14日時確定確診新冠肺炎，疫調問題引發各界關注，但屏東縣政府卻表示，當時的疫調應是由台中市政府負責。

對此，莊子富今在臉書上表示，「這是6月6日的事情啊！現在多久了？還在回想？我內心罵著一千次髒話」。莊子富質疑，秘魯是重災區，然後就放任大家各自居家檢疫？「居家檢疫可以倒垃圾？檢疫未滿傳給鄰居？！有人甩鍋，甩成這樣？！來了！要甩鍋給台中了，都第幾天了，還在甩？！」

莊子富指出，這對從祕魯返台的祖孫，從桃園機場進入台灣，並到屏東進行居家檢疫，期間並沒有到過台中，「桃園機場邊境防疫不利，還怪別人！屏東居家檢疫沒有落實，還怪別人！關台中何事？」莊子富直言，到底是誰在分化台灣的團結？屏東縣政府不敢甩給中央跟桃園，就變成台中？

網友們也留言回應，「補破網才是首要，甩鍋無助於疫情控制」、「傻眼，他們又想甩鍋」、「最會污名化別人的政黨高喊不要污名化」。

此外，台中市衛生局長表曾梓展指出，因為Detla病毒傳播力相當強，台中市也相當關注屏東這些群聚案，但經與疾管署高高屏分局人員連繫，目前12名確診者的接觸者都已被匡列居家隔離，都沒有台中市人，至於其接觸者的接觸者或家人是否有台中人，中市也密切注意中。