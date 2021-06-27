雲林縣連續6天零確診，不過近日暴發屏東計車司機傳出感染Delta印度變種病毒，縣政府除了向中央喊話爭取縣內計程車等業者優先施打疫苗，也呼籲縣民最近盡量少出門、與朋友聚會，因為變種病毒傳播率極強，只要稍有接觸即可能受到感染。

雲林縣政府表示，因應屏東發生計程車司機群聚感染，縣長張麗善於防疫會議中，決議向中央爭取鄉鎮市公所及農漁會第1線人員、獸醫師、計程車業者、瓦斯業者及鄉鎮民代表納入疫苗優先施打對象，籲請中央體恤行業特質的風險及相關防疫服務的辛勞，納入優先疫苗接種對象，降低社區感染風險。

縣政府說，根據中央流行疫情指揮中心資料，屏東COVID-19 Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，目前已累計12例確定病例，其中6例經基因定序後，均為Delta印度變異株。世界衛生組織公布，全球逾85個國家出現Delta變異株病例，其傳播力較Alpha英國變異株高40至60％。

雲林縣長張麗善為防堵病毒傳播，呼籲長者盡速施打疫苗，並重申３級警戒規範，請鄉親守在家少外出、避免移動風險，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、避免群聚，遵守實聯制及人流規定，共同守護雲林，一起防堵COVID-19 Delta印度變異株疫情入侵。

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