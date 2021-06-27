中央撥發彰化縣第一波莫德納疫苗5萬5300劑，75歲以上長者先施打。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

中央撥發彰化縣第一波莫德納疫苗5萬5300劑，75歲以上長者先施打。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

中央撥發彰化縣第一波莫德納疫苗共5萬5300劑，縣府安排75歲至84歲為接對象，符合資格4萬4356人，28日起各鄉鎮公所村里長將發送通知單施，分別安排2至8日到指定時間、地點前往施打。

王惠美表示，中央撥發彰化縣第二批AZ疫苗2萬6500劑，已經施打12818劑，完成率48％，接著，中央撥發莫德納疫苗，7月1日將配送第一批3萬3600劑、7月8日配送第二批2萬1700劑，仍依照風險的高低，按年齡造造冊，優先給75歲到84歲長者施打。至於，65歲以上至74歲長者，若有意願施打AZ疫苗，可以到診所預約登記。

彰化縣衛生局長葉彥伯說明，彰化縣75歲至84歲，共有6萬3733人，扣除已接種者1萬9377人，符合接種資格者4萬4356人，但縣內65歲以上都要施打，疫苗數量仍然不夠，有意願可以到診所進行預約，疫苗接種率要達到整體7成以上，社區感染風險才會降低。

葉彥伯再次強調，AZ、輝瑞、莫德納等3種疫苗，對重症的保護效果都很好，都夠安全，有疫苗、趕快打，並提醒這波施打莫德納疫苗，縣內共規劃264接種站、514場次，請依通知單指定時間、地點，前往施打，避免群聚。

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