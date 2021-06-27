JJ線上演唱會將於7月10日登場。（資料照／JFJ PRODUCTIONS提供）

林俊傑（JJ）的「聖所FINALE」線上演唱會將於7月10日登場，限量套票開賣隨即秒殺，JJ特別錄製影片感謝支持，片中自曝演出前一定要開嗓，秘訣則是利用丹田運氣、學小狗喘氣聲；若台下歌迷合唱時唱不上他的高音？JJ笑回：「破音就破音沒關係，我不破就好，你們唱不上去時我心中是很樂的。」

JJ這陣子宅在家防疫，專心準備演唱會之餘，不時在社群分享各路好友宅配給他的美食，令人食指大動，但他也因此胖了一些；JJ日前受邀上陶晶瑩（陶子）主持的網路談話性節目《陶口秀》，自爆前幾天為演唱會試裝，沒想到先前訂製的褲子竟然穿不下、釦子也釦不起來，只能趕緊努力控制飲食。

此外，JJ坦言對於線上開唱相當緊張，全靠打電動抒壓，「這次是沒嚐試過的做法，不僅沒有觀眾看過，對我而言也是全新挑戰」。並分享演唱會周邊商品「聖所手環」，演出當天，使用者不論在哪裡看演唱會，手環都將與現場同步變化，陶子聽聞幽默笑說：「如果演唱會票賣完了沒搶到手環，拿電蚊拍跟著揮舞也可以，自己嗨。」

至於「聖所FINALE」是否此套巡演最後一場？JJ表示目前還不知道明年會發生什麼事，只能先當最後一場去做，「明年線上、現場演唱會都有規劃，一步一步來吧」。