「抗疫女神」賈永婕今（27日）一早搭高鐵南下，親自到屏東捐贈醫療物資，善舉再被狂讚一波，可看到女神接連多日奔波各大醫院，不少網友也替她擔心健康，更有人直接建議她無須親自送，賈永婕就被釣出親自回應。

賈永婕昨天聽到屏東開始出現變種病毒（Delta病毒），27日立刻決定帶著PAPR、喉頭影像鏡和800套防護衣南下，在得知屏東部立醫院非常需要「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），她也緊急向安泰醫院臨時借一台並親自運送。

賈永婕調到HFNC送往屏東部立醫院。（圖／翻攝自臉書）

網友擔心賈永婕南北奔波有感染風險，釣出她本人親解原因。（圖／翻攝自臉書）

消息曝光後，許多網友留言感謝賈永婕，也有人擔心她親自南北奔波，有感染並擴散病毒的可能性，直言：「不建議妳親自送，妳有可能是一顆不定時炸彈」，雖然知道女神會做好防護，可畢竟不知道病毒會在哪裡出現，建議她：「用視訊連繫，就像遠距教學，減少互動」，也可免去奔波之苦。

對於網友的建議，賈永婕則親自說明：「如果不是我親來是拿不到機器的」，其實，她稍早直播中有提到，這兩台機器是她親自聯繫安泰醫院院長商借的，並在電話中承諾會把機器送到部立醫院才得到同意，直播時，她更對狀況很不穩定的病患喊話：「我要哭了，請你要加油，再等我一下下，機器快到了，要加油好嗎？」暖舉令人動容。

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