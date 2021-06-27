聯亞藥27日代母公司聯亞生技公布新冠疫苗UB-612二期期中分析，數據顯示其安全性與耐受性良好，無不良反應。免疫生成性血清陽轉率達100％，符合預期，達到申請EUA標準，預計本月底提出申請，11月中下旬進行期末解盲。

聯亞藥表示，UB-612的免疫反應可對抗Delta，目前除規劃到海外進行三期臨床外，聯亞生技已接獲衛福部500萬劑的採購訂單和相關公司Vaxxinity先前接獲巴拉圭100萬劑採購訂單，目前已規劃由聯亞生技集團旗下聯生藥與聯亞藥合作生產，聯生藥負責生產新冠疫 苗蛋白質原料藥；聯亞藥負責疫苗成品的調製、無菌充填及包裝。

新冠疫苗UB-612二期臨床試驗，採多中心、安慰劑對照、隨機分派、觀察者盲性設計，以進一步探討UB-612疫苗之免疫原性、安全性及耐受性。總收案人數3850位，包括青少年（12至18歲）、成年（19至64歲）及老年（65歲以上）三個年齡層族群。其中，疫苗組與對照組之人數比例為6：1。

聯亞藥表示，UB-612在二期期中分析數據達標後，將力拚6月底向衛福部提出EUA申請。