郭忠祐與蔡家蓁私交不錯。（翻攝蔡家蓁臉書）

郭忠祐與好友奶媽主持的Podcast節目《yo戲王記者會》之前播完第一季，兩人幽默無俚頭的主持風格，深受聽眾喜愛，近日趁勝追擊第二季，並找來另一組節目《給我5顆星》的瑋中與家蓁來討論「面對孤獨」主題，入圍第32屆金曲獎台語歌后的蔡家蓁外型甜美，沒想到她竟是「高孤獨份子」，某次獨自喝醉在公園睡一晚，讓郭忠祐嚇到直呼：「太可憐了。」

蔡家蓁在節目中透露，自己可以很獨立的做好很多事，一個人在外面吃火鍋、看電影、吃餐廳，孤獨指數極高，讓郭忠祐跟瑋中相當驚訝，認為怎麼可以這麼可憐，蔡家蓁回想有一次想約瑋中喝酒卻被拒絕，於是她一個人就在家喝了一罐香檳，開始有醉意的她想再喝一瓶紅酒，卻沒有開罐器，於是帶著醉意出門購買。

蔡家蓁笑說，當時真的有點茫了，直接到超市就問店員，還當場給了他1500元的小費，瑋中聽到立刻說：「下次喝酒我一定出席。」不僅如此，她還到一家彩券行買刮刮樂，失心瘋花了2000多塊都沒刮中。太難過的狀況下，蔡家蓁到便利商店買了3罐啤酒，獨自到公園喝完，喝醉的她躺在椅子上竟然睡著，更悲傷的是，她隔天一早醒來連一通找她的電話都沒有，腳還被蚊子叮；其他人問她當天有沒有被怎樣，她害羞表示：「沒有，衣服都好好的。」沒有被撿屍，也算是不幸中的大幸。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障