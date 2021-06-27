彰化名店不二坊蛋黃酥，不到中秋又見人龍，還在防疫警戒期間，排隊人潮讓人擔心群聚造成疫情破口，彰化市長林世賢27日上午，會同警方要求店家先降下鐵捲門，不要造成排隊行為，經彰縣府溝通後，店家已首度變更不在現場販售，改採電話預約取貨。

「太誇張了，還在防疫期間，怎麼還聚集這麼多人」，不二坊排隊人潮已經成為彰化街頭的風景，一年到頭都很搶手，月前疫情緊，人潮消散，近日排隊風雲再起，除了代買，更有不少外地人。

彰化市長林世賢一大早看到人潮越聚越多，打電話拜託警方到場請不二坊配合防疫，並再三勸導店家，要賺錢也要關心防疫，經過一番爭執，店家才改發號碼牌。

林世賢事後在臉書喊話，店家改採網路購物，公所願意發動市民支持他。但如果不顧社會責任，一直採取飢餓行銷，那就請市民大家看著辦吧。

彰化縣長王惠美表示，疫情衝擊店家營業，不少紛紛關門，能夠維持好生意，真得很不容易，但是也要做好相關防疫規範，名店排隊人潮，要採取分流，經過縣府持續溝通後，店家已經同意在疫情期間，採取電話預約取貨。