27日起入境者一律入住檢疫旅館或集中檢疫所，桃園機場公司今天說，即時起實施入境旅客一律搭乘防疫車隊前往檢疫地點，籲入境旅客親友不要再前往機場接機，減低病毒傳播風險。

因應最早在印度發現的Delta變異株疫情，中央流行疫情指揮中心日前宣布，27日起入境者一律入住檢疫旅館或集中檢疫所，不可居家檢疫。

桃園機場公司今天發出新聞稿表示，配合指揮中心指示，即時起實施入境旅客一律搭乘防疫車隊前往檢疫地點，呼籲入境旅客親友不要再前往機場接機，減低病毒傳播風險。

機場公司也提醒，入境旅客入境後請依照指標及現場保全引導，至第一、第二航廈入境大廳防疫車隊搭乘處，由現場人員登記確認後指引搭車，同時也持續加強所有車輛及場域清消、司機自我防護，確保每名乘客乘車環境安全無虞。

指揮中心發言人莊人祥今天晚間告訴中央社記者，由於即起入境者不可再返家檢疫，也就不再需要親友專門接送，減少病毒傳播風險，即起禁止入境旅客親友前往機場接機，確保社區防疫安全。

莊人祥說明，即起若旅客自巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉等7個重點高風險國家入境，應搭乘交通部安排的防疫車輛前往集中檢疫所；若旅客並非由前述「重點高風險國家」入境，應自費搭乘防疫車輛或自行駕車前往防疫旅宿或自費集中檢疫所檢疫地點。

若入境旅客的親友違反指揮中心公告，仍執意前往機場接機，或入境旅客拒絕搭乘防疫車輛前往檢疫地點者，莊人祥表示，得依「傳染病防治法」第58條及69條規定，處新台幣1萬至15萬元罰鍰。