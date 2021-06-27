國內本土疫情燒不停，針對3+11決策、疫苗採購等爭議，監察院擬約談中央疫情指揮中心指揮官陳時中；行政院長蘇貞昌表示，這時不要反過來苛責陳時中及防疫團隊，這樣相當不厚道，也不公平。媒體人吳子嘉對此嗆說，台灣已有600多個同胞染疫往生，這個事情不該究責嗎？

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目《新聞大白話》中表示，連續兩個禮拜以來，蘇貞昌在美麗島的民調，都已經死亡交叉，這一次公布死亡交叉的差距更大，這不但是他個人民調的死亡交叉，還把總統蔡英文拖下去，民調也因而死亡交叉。代表目前政府的施政作為，陷入一個困難的險境當中，甚至一直往更壞的方向發展。

吳子嘉接著表示，蘇貞昌說，對陳時中苛責，不厚道也不公平。吳子嘉點出，監察院並沒有要約談防疫團隊，只約談陳時中一個人而已，目前也沒有扯到防疫團隊；至於為什麼要扯到陳時中？當然是有具體的犯罪事實，才會約談他。而蘇貞昌已經人間蒸發一段時間，突然跳出來維護陳時中，如今台灣已經有600多個同胞染疫往生，這個事情不該究責嗎？不該有人負責嗎？當然是由衛福部負責；那麼多人死掉，若還不負責，哪有這種政府？所以陳時中非負責不可。

針對監察院擬約談陳時中，吳子嘉認為，是由監察院發動，裡面還有親民進黨的監察委員。而監察委員若分成四路，裡頭就分成兩類，一類是藍軍、一類是綠軍，質疑綠軍進去調查他，有可能是幫他護航。