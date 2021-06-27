本土疫情持續延燒，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今天表示，台灣今天會有打疫苗殘劑、打特權疫苗這些事，正是因為疫情指揮中心指揮官陳時中無能，讓疫苗供應不足造成的。吳子嘉也指出，「陳時中不想辦法讓疫苗進來，而是搞一些跟疫苗無關的事情，害台灣民眾每天被嚇死，陷入極度恐慌當中。他認為，從原則上而言，代表這個政府是無能政府，陳時中是一個非常差勁的政務官」。

美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖/資料照片）

吳子嘉今(27日)在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示(節目影片3:11:01處開始)，大家搶打疫苗殘劑，讓我們感覺自己是在第三世界國家，節儉是美德，苛政猛於虎，陳時中今天有沒有告訴大家，何時會有疫苗進來？完全沒有，今天談的是，慈濟和鴻海永齡基金會的500萬劑疫苗、這是不務正業嘛！該去找疫苗的人是陳時中，他卻不作任何交代，然後搞一些跟疫苗無關的事情，不把水龍頭源頭打開，反而是拼命把毛巾一直擰，看能不能擰出水來，這是有意義的事情嗎？吳子嘉說，從原則上而言，代表這個政府是一個無能，而且極為渾球的政府，陳時中是一個非常差勁的政務官。

對於殘劑問題，吳子嘉也直言，正是因為陳時中讓疫苗供應不足，才會發生疫苗偷打、特權疫苗、打殘劑疫苗的狀況發生，讓全國民眾陷入極度恐慌當中，台灣民眾現在就是每天被嚇死，今天來個Delta病毒、Alpha病毒，大家卻打不倒疫苗，很多人不知道怎麼辦，就退而求其次找關係先打，甚至打殘劑變成國家議題，當變成國家議題時，代表這個國家無能。

吳子嘉還說，陳時中幹了這個渾蛋事，結果是在考驗台灣人人性的脆弱，人性脆弱才使偷打事件頻傳，還有民進黨的議員能拿到特殊的個資，去攻擊國民黨的前立委黃昭順、張顯耀，而這些原始的惡，就是陳時中一個人幹出來的。

吳子嘉強調，陳時中幹了這麼大一個滔天巨惡之後，就跟他沒關係了。從根本問題來看，應該要討伐陳時中這個無能而且渾球的部長。