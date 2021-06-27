「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」正式上路，7月1日起虛擬通貨平台及交易業務事業等，需就客戶投資虛擬貨幣採取實名制，業著若做不到將被重罰1000萬元。將納管的相關業者通知客戶在6/25以前，後補上傳個人資料，才能達到實名制的所有規定，業者也主動把未上傳資料的用戶，直接降級服務內容。業者說，要防止的是被金管會大罰錢，不是客戶可能偷偷洗錢！

舉例說，新台幣計價虛擬貨幣交易商MAX交易所公告，MAX個人戶新開戶自6月起需符合實名審核，需持有台灣身分證或居留證（ARC/APRC），提供銀行開戶的雙證件等級，亦僅接受20歲以上的法定成年。而老客戶一定要在6/25之前補上傳規定的資料，才算符合實名制，才能開始放錢進到帳戶，第一階只有幣幣交易，若要與法幣交易還要綁定限定銀行的台幣帳戶。未上傳的客戶將自7/1起被降為Level 0，僅有查看市場價格等資訊提供。

金管會對於將上路的法規，定位為「落實FATF國際規範及洗錢防制法規定」。FATF為國際組織，全名為防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force on Money Laundering FATF）。台灣金融科技協會副理事長許毓仁指出，臺灣一直都沒有積極面對加密貨幣的監管問題，此次依循FATF的內容訂定，算是有跟上國際趨勢，但法規細節並不夠領先，甚至可以說是「想用傳統金融的反洗錢思維，強加在新興的數位產業上。」

金管會在辦法公布的同時，留下兩項彈性空間，為爾後的政策調整埋下伏筆：其一，此辦法發布後1年內，將以輔導方式協助該事業落實執行防制洗錢相關作業，畢竟這是虛擬貨幣第一次被納為洗錢防制法的規範對象；其二，虛擬通貨不是金管會核准發行的金融商品，不適用既有的投資人保護機制，虛擬通貨交易平台也不是經金管會核准設立的機構，雖然行政院已指定金管會為此項事業的洗錢防制主管機關。

台灣虛擬貨幣界的技術上已能符合FATF的規定，如庫幣科技能串接Sygna Bridge加密貨幣解決方案。庫幣科技創辦人暨執行長歐仕邁表示，7月1日虛擬通貨平台及交易業務事業納入洗錢防制範疇，顯示台灣也正在迎接加密貨幣交易市場蓬勃發展的時刻。