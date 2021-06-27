「實在太扯了！」台灣端快篩站竟讓呈陽性反應的旅客登機飛到金門，所幸後來進一步PCR檢測確認陰性，虛驚一場。楊鎮浯縣長要求中央落實全面普篩，避免這種可能出現防疫破口的「離譜」事情再度發生。

楊鎮浯縣長在臉書揭露此事後，也引起鄉親譁然，痛批台灣端篩檢站是在「沖三小」，篩爽或篩假？讓人質疑存心不良，想害目前仍維持零確診的金門破功，也跟著台灣各縣市一起淪陷。

今天中午，1名準備從台北搭機到金門的旅客，登機前接受快篩檢測呈現陽性反應，但並未依照標準程序禁止入境，竟仍獲准登機一路飛到金門。金門縣衛生局據報，只能在尚義機場攔截，緊急將他送醫進行PCR檢測，還好最終檢測確認陰性，才讓各相關單位都鬆了一口氣。

縣府說明，依照中央疫情指揮中心標準作業程序，旅客進行篩檢後需於現場等待結果出爐，若是陰性才可以劃位登機，但若是陽性，就必須搭乘防疫計程車到醫院做PCR檢測，並送至防疫旅館或集中檢疫所。

但這名一度採檢陽性的旅客，竟獲「放行」登機，讓同機旅客面臨暴露在感染危險中，雖然後來證實虛驚一場，但不該有的決定仍差點害死金門。

楊鎮浯強調，他要再次呼籲中央針對搭機旅客全面普篩，同時真正落實標準作業流程，將病毒有效阻絕下來，共同守護金門這塊全國唯一淨土。

楊鎮浯並表示，台金空中航線是最有可能的防疫破口，所以縣府團隊經過審慎研議後，仍決定維持基本運能，降低往返人流的風險。

楊鎮浯說，他在5月24日前往金門航空站啟用清消門時，與航空站主任洪念慈討論航班數量時，即考量到地區民眾就醫需求等因素，達成每天4班（台北上、下午各1班，台中、高雄各1班）的共識。後來隨著疫情吃緊、人流快速減少，航空公司自行調配航次，才會出現近日部分鄉親無「機」可乘的情形。

交通部民航局則在晚間回應指出，該名旅客因第1次篩檢呈現的陽性不明顯，考量儀器可能有誤差，現場醫檢人員在取得當事人同意後，執行第2次篩檢，呈現陰性後，予以放行，並同步通知金門航空站及金門縣衛生局，以確實掌握該旅客情況。對醫檢人員作法，航站尊重其專業。

民航局表示，遷徙自由是民眾的基本權利，政府機關對於侵犯人民合法權利的各項行為，必須審慎為之。目前本島各機場針對前往離島旅客執行篩檢，仍屬自願性質，並無強迫性，以最嚴謹的態度執行，不只顧及防疫，亦能爭取旅客信任，鼓勵更多旅客參與篩檢，對離島的防疫防線更有幫助。

民航局並表示，除繼續以最嚴謹態度執行防疫工作，為免造成地方疑慮，未來於各機場篩檢呈陽性反應旅客，不再考慮數值是否存在誤差問題，將不允許登機。