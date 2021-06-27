川普在星期六再次重返競選活動，他是為堅定支持自己的共和黨眾議員候選人站台，他重申了對選舉的不滿，認定過程欺詐與不公，而台下的川粉們對他的支持仍然強烈，還有喊出四年後再戰的口號。

美聯社報導，造勢活動在離克利夫蘭不遠的俄亥俄州洛林郡，地點雖然不大，但是人潮非常盛大，至少有一千多人。這是川普離開白宮以來首次的政治活動，他再次批評選舉，「這是本世紀的最大騙局，也是最大罪行」。

川普所支持的候選人是前白宮助手馬克斯·米勒（Max Miller），自然是個極端的「川粉」，然而米勒的對手安東尼·岡薩雷斯（Anthony Gonzalez）也是個共和黨眾議員，差別在於岡薩雷斯是個「川黑」，在眾議院彈劾川普的投票時，岡薩雷斯是「同意彈劾」的 10 名共和黨眾議院之一，川普發誓，要那些反對他的人面臨懲罰。

前白宮助手馬克斯·米勒，將挑戰投下彈劾票的安東尼·岡薩雷斯。(圖/美聯社)

在造勢會上，川普稱讚米勒是「極為少見的愛國者」和「堅定熱愛俄亥俄州人民的偉人」，但是川普在集會上的大部分時間，仍然關注 2020 年大選，他堅持認為他贏得了那場選舉，儘管不管在州層級或是聯邦層級，他一場法律戰都沒贏過。

這場造勢活動有大量川普粉前往。(圖/美聯社)

川普的支持者可不在乎法律怎麼判定，他們熱忱的相信川普，當川普對群眾說：「2020 年總統大選被操縱了」，人群爆發出「川普是你贏了」、「我們以壓倒性優勢贏得了選舉」、「我們等4年，贏得第3次勝利」的呼喊。

著名的川粉邁克·林德爾 (Mike Lindell)也現身在造勢大會，此人是著名的陰謀論者，他成立 My Pillow 網站，說明證明選舉不公，提出許多不被美國法院認可的所謂證據，據說花了幾百萬百元。他在人群中被譽為英雄，許多川粉熱情的與他打招呼還有爭相拍照。

同樣是堅定川粉的眾議員馬喬里·泰勒·格林 (Marjorie Taylor Greene)， 是喬治亞州的極右翼共和黨人，擔任此場造勢的其中一位主持人，當她問人群「我們的總統是誰？」底下人大聲喊道：「川普！」

顯然川普在共和黨中仍有強大的基礎，雖然有些共和黨人決定與他劃界，但也有候選人試著尋求他的支持，並且試著擠掉那些反對川普的人。

投票支持彈劾川普的 10 名共和黨眾議員中，已有 9 名面臨支持川普的黨內挑戰者，而且許多是川普欽定的人物。據 syracuse.com 報導，紐約眾議員約翰卡特科(John Katko)表示，每一個黨內挑戰者，都獲得川普支持。

回到主題，面臨挑戰的岡薩雷斯眾議員，曾是一名大學和職業足球運動員，他因為投下支持彈劾票，在黨內保守派裡遭遇激烈批評，也包括在俄亥俄州共和黨團的譴責。