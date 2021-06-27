載祕魯祖孫返屏東 司機：祖孫有在關廟休息站下車上廁所。（新北市府提供／葉德正新北傳真）

新北市府衛生局今證實，當初搭載秘魯返台租孫的防疫計程車司機住在新北，中央下午已通知地方要求司機前往採檢，目前結果尚未出爐。據了解，該名司機當天將祖孫載回屏東時，祖孫兩人有在台南的關廟休息站下車上廁所。

新北市衛生局今表示，該名司機是在機場排班的防疫計程車，該對祖孫6日返國，由該名司機接送回屏東，今天（27日）收到中央通知，要求安排該名司機前往篩檢，目前結果尚未出爐，新北市會和中央及相關縣市密切聯繫並積極協助疫調。

稍早一度傳出秘魯返國的祖孫返國搭的防疫計程車其司機為台中人，對此台中市衛生局表示，經查司機為新北市人。

台中市衛生局長曾梓展表示，經與桃園衛生局連繫，這對祖孫從秘魯返國時，在桃園機場叫了防疫計程車搭返屏東，該司機是新北市人，並非台中人。

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