疫情延燒，也擋不住「人與人連結」在檯面下悶燒，一名女網友抱怨，自己只是普通按摩師，從來沒做過「黑的」，卻收到陌生人傳訊息詢問「可以找妳去汽車旅館做嗎？」，明顯就不是真的要按摩，讓她相當無奈。更表示自己丈夫也是專業按摩師，以後再遇到這種，乾脆讓老公去打工賺外快。

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文抱怨，表示自己只是普通按摩師，目前疫情休息中，卻一天到晚收到一堆想要「人與人連結」的陌生訊息，更表示明明是個人的line，且自己從沒做過黑的，收到這些訊息，讓她深覺莫名其妙。

從她附上的line對話截圖可發現，對方直接表示「可以找妳去汽車旅館做嗎？」、「現在店面不能營業，只好到外面去做，看你能不能」。

女按摩師火大表示「我都快生了，有完沒完」、「真的要按摩的會問可以按摩嗎？這個直接問可以去汽車旅館做嗎，這個問法怎麼可能是要按摩」，更說「以後遇到這樣問的，就讓我老公去打工賺外快，畢竟他也是專業按摩師」。

女按摩師的抱怨引發不少網友迴響，紛紛回應：「請警察去幫他按 順便開30萬罰單」、「妳中計了、他要的就是妳老公」、「有些客人真的很奇怪，只要按摩都聯想去做黑的，滿腦子只有這個嗎」、「叫他自己去跟按摩椅連結啦 哈哈哈」、「我也是純經絡油壓推拿師，客人也是問什麼時候要下海？我都說我不會游泳下海會淹死」。

不過也有網友說：「等解封想按摩＋1腰酸很久了」、「我都在想為什麼腳底按摩的沒營業？我可以戴口罩讓他們按阿！筋路好繃」、「按摩的店家自從停業之後，我超多朋友開始腰痠背痛的毛病呀起來」。

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