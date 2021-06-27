第九屆世界雷達博覽會開幕 中國最新反隱身雷達正式曝光

具備雷達隱形能力的美軍F-35和F-22仍是目前最具優勢與數量最多的5代戰機，從F-35大量生產後，就不斷傳出有些雷達可以追蹤到隱形戰機的訊號。在最近一場防務展上，中國展出了最新型反隱形雷達，而俄羅斯新開發雷達也能追縱400公里外的隱形戰機。

據陸媒報導，中國今年4月在南京舉行的第9屆世界雷達博覽會展示SLC- 7三座標警戒雷達和YLC-8E遠端三座標對空警戒雷達共2種反隱形功能的相控陣雷達。前者號稱「全能冠軍雷達」，可以對付包括隱形戰機、固定翼飛機、直升機、無人機、巡航導彈甚至定位火炮和火箭彈，用途之廣泛遠超其他許多同類雷達；後者則可以作為防空網中遠端預警核心，具備探測距離遠、測量精度高、抗干擾能力強的特點，能探測隱形目標和臨近空間的高速高機動目標。

南京舉行的第9屆世界雷達博覽會展示SLC- 7三座標警戒雷達。（圖／新京報）

《新浪軍事》引述《歐亞時報》指出，俄羅斯在發展防空系統方面也有著相當多的經驗，其中包括廣泛宣傳的S-300和S-400，這兩種型號的導彈擁有攔截射程3500公里的彈道導彈的能力。其中S-400使用其91N6E雷達和Protivnik-GE雷達具有150-400公里的反隱形跟蹤能力。俄羅斯尚有一款不同於其他常規系統的雷達，是由金剛石─安泰公司開發的Struna-1/Barrier-E雙基地反隱身雷達。據稱，這些雷達能夠探測像第5代戰機那樣的低雷達可觀測性目標，其出口型號的探測範圍超過400公里。

南京世界雷達博覽會展出各種新開發的反隱形雷達。（圖／觀察者網）

報導說，Struna-1/Barrier-E雷達系統是由發射器和接收器組成，發射器和接收器之間的距離與預期目標距離相當。常規雷達系統由於受到一些限制，當探測目標距離雷達發射源較遠時，雷達信號強度將會遞減。而在傳統的單基地雷達中，發射器和接收器位於同一位置，它依靠飛機反射的雷達波來確定位置。然而，Struna-1雷達可以將其發射器和接收器放置在50公里之外，與傳統雷達相比，它的功率更大，甚至可以探測到隱形飛機的信號，覆蓋範圍也更廣。

報導指出，俄製Struna-1系統會使飛機的雷達發射面積增加3倍。該系統使用的雷達發射/接收模組功耗更高低，不會有太多的輻射，因此不易受到敵軍反輻射導彈的攻擊。模組網路可以連接到中央監測系統，該系統可以位於離模組非常遠的地方，通過微波資料鏈進行連接。

在現代隱形戰機概念上，它主要是指較低的雷達可觀測性，並非完全看不見。探測隱形戰機並非不可能，但確實很難，需要通過新的創新技術來完成。隱形戰機不但可能被雷達探測到，還有可能被配備了紅外偵察感測器的對方戰機發現並識別。