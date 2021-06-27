中共建黨百年前夕，中共總書記習近平將頒發「七一勳章」。據新華社公布，去年在中印邊境衝突喪生的軍官陳紅軍、中共創始人之一李大釗之孫李宏塔均入選。首度舉行的「七一勳章」頒授儀式，將於29日上午10時，在北京人民大會堂舉行，習近平將親自頒獎並發表談話。此外，香港行政長官林鄭月娥28日將應邀前赴北京，參加中共建黨百年活動，離港期間，由剛上任的香港政務司司長李家超代理行政長官職務。

新華社在日前發布了一份「七一勳章提名建議人選」的29人名單，強調是由各地方與中央相關部門黨委組織提名後，經過初審、考察和審議研究，產生的建議人選，不乏有曾榮獲其他稱號或勳章的人士，也涵蓋少數民族，包括蒙古族、維吾爾族、藏族，也有中共創黨黨員之後代。

李大釗之孫李宏塔、中共創黨初期領袖瞿秋白的繼女瞿獨伊等都在名單中。另，去年5月發生的中印邊境軍事衝突中，有4名解放軍死亡，其中身故官兵陳紅軍，中共官方稱其「守高原邊防10年，帶領官兵完成各種急難險重任務」，日前獲頒「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，近日再獲選為七一勳章的受獎人。

來自蒙古的廷·巴特爾，因其紮根牧區近50年，探索出保護生態、發展經濟、促進收益的生活模式，使當地牧民生產生活發生極大的變化，有「改革先鋒」等稱號，也獲選為七一勳章受獎人。

此外，林鄭月娥29日將應邀前赴北京，參加中共建黨百年活動，7月1日才會回香港，離開的期間，將由剛上任的李家超代理行政長官職務，而香港行政會議29日將休會。