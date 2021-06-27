本周台股先下後上，重點是美國Nasdaq指數已經創下歷史新高，使得沒人氣的電子股稍微獲得一點關愛的眼神，雖然外資陸續對面板、台積電、聯發科降評，但基本上股價的走勢並沒有太差，只是目前資金都在航運股，所以電子股需要時間等待，等經過築底擴底之後，行情終究要由電子來主攻，因為17709點要越過還非得電子股不可。

對於航運股，若成本很低的投資人設好停利就是，但此時此刻還要切入航運股，筆者認為風險是非常大的，因為已經有大股東在申報轉讓了，雖然這不是航運股下跌唯一的原因，但漲高就是最大的利空，雖然貨櫃三雄萬海、長榮、陽明獲利真的非常好，但股價有時會領先反應，何時拐點會出現？沒人說的準，更況歐美已經解禁封城，塞港的狀況會如報導的到年底嗎？基本上大家注意SCFI指數的發展，若這個指數開始往下，那麼對於航運股就要比較保守。

另外，BDI指數本波反彈並未過高，但裕民航運的股價卻創了波段新高，以其第一季獲利只有0.41元來看，是否撐得起目前的股價，這是大家必須留意的。目前來看，本波反彈傳產股的紡織、塑化、鋼鐵指數都沒有越過前高，加上美元指數反彈，對於原物料相關個股建議保守看待。

相對地，今年台灣GDP將有5%以上的高成長，而國內GDP結構裡又以出口占了7成以上，出口又以電子為大宗，所以遲早這個盤要由電子來主攻。舉例來說，台積電預估Q2業績將是比Q1成長2%到-1%，所以推估台積電Q2會有3600億營收，目前4月和5月台積電營收都在1100億，這樣來看，台積電6月營收將會有1400億，這是一個大幅的成長，所以也許電子股在等一個起契機，就是6月營收的成長。

其實目前很多質優電子股已經跌到非常低估，譬如說散熱的奇鋐，第一季營收約100億獲利1.53元，4-5月營收已經90億，Q2業績將是130億起跳，Q2要賺2元以上機率不低，如此看來今天大有挑戰7元以上獲利，目前本益比只有12倍。另外像無塵室的聖暉今年獲利也將挑戰20元以上，目前股價不到200元，本益比不到10倍，這都是可以留意標的。再來蘋果新機準備Q3上市，其背光源將採用MiniLed，所以相關MiniLed概念股如惠特、久元、台表科都可以留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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