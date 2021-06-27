孔雀蛤入侵雲林縣台西鄉造成文蛤減產，漁民求助漁政單位。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉是國內主要文蛤養殖地區，產量約占全台6成，近幾年因氣候影響加上外來種孔雀蛤入侵，育成率僅約5成，漁民曾嘗試以生物防治法對付孔雀蛤，但成效有限，盼漁政相關單位能設法協助，否則欠收加上疫情影響銷售量，許多漁民都快撐不下去了。

孔雀蛤（綠殼菜蛤）屬於殼菜蛤科，約於6、7年前入侵台西鄉，初期情況並不嚴重，漁民沒有放在心上，只是隨手將之撈起丟棄，後來孔雀蛤大量增生，不僅壓縮到文蛤的生長空間，還會附著在文蛤上造成文蛤死亡，這1、2年情況愈加嚴重，有時整池文蛤只剩2、3成。

漁民黃淑鈴表示，最近因疫情關係，許多餐飲業者歇業，文蛤銷售量大受影響，為了減少損失，大家開始積極想辦法防治孔雀蛤的入侵，包括以生物防治方式，飼養黃錫鯛、紅衫魚、蟳蟹來吃掉孔雀蛤，但發現文蛤也會被吃掉，效果有待評估。

有漁民以沙層過濾方式過濾掉孔雀蛤幼苗，但用這種方式只適用小型養殖池，大型養殖池所需的海水量很大，過濾耗材與抽水電費是1筆很大的開銷，並不符合成本；也有人另設1處穩水池，用漂白水殺死孔雀蛤幼苗，同樣也會增加不少成本。

黃淑鈴說，台西地區的孔雀蛤與市售的淡菜不同，其體型小僅約3、4公分，且肉質不佳沒有食用價值，因此無法拿去販售，只會與文蛤搶食飼料擠壓文蛤生存空間，一旦被孔雀蛤大舉入侵，漁民只能清池重養，損失慘重。

雲林縣農業處長吳芳銘指出，孔雀蛤威脅文蛤生長的情況日益嚴重，除了傳統的防治方式外，將請學者專家協助改善。另外台西地區文蛤養殖大多為傳統方式，有必要引進科學方式進行整體性的改良，例如使用益生菌改良水質、生態養殖友善土地，才能讓文蛤養殖產業永續發展。