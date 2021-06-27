台南市名產赤崁糖店老闆吳易隆有感新冠肺炎期間，前線醫護守護人民健康，日前除了先捐贈台南兩家醫院一批零嘴，再開車載著3000份零嘴點心北上，捐給雙北醫院共8家醫院，其中1箱點心託給抗疫女神賈永婕轉交國泰醫院。

椪餅是台南古早的坐月子點心，古錢餅象徵財富也有避邪意涵，兩種點心都以台灣甘蔗原糖的赤崁糖製作而成。

吳易隆見今年台灣疫情嚴重，醫護人員尤其辛勞，日前先送一批點心給台南成大醫院與台南新樓醫院，再開著貨車載送3000份的椪餅與古錢餅北上，透過朋友介紹，交給雙北7家醫院，包括新店耕莘醫院、永和耕莘醫院、板橋亞東醫院、新莊衛福部台北醫院、台北馬偕醫院、台大醫院、志豪診所。

送完7家醫院，吳易隆趕著回台南，透過朋友聯繫，他將最後一箱要送給國泰醫院的點心，轉由台灣抗疫女神賈永婕代送，開心將全數愛心物資都送給醫護人員。

送完醫護，吳易隆的愛心物資持續捐贈，他表示，下周開始慰勞警察與消防員，用行動默默支持這場防疫戰的無名英雄。