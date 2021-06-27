Delta變異株侵台該不該加強入境全面普篩？網路投票竟一面倒

印度Delta變異株日前確認入侵台灣！自秘魯返台的2名確診者，病毒經由基因定序後確認為印度Delta變異株。國民黨立委洪孟楷今天(27日)針對「印度變種株入侵台灣，該不該加強入境全面普篩？」進行票選活動，截至晚間7點34分，高達98%的網友都選擇「該」加強入境全面普篩、2%的網友則選擇「不該」。

洪孟楷27日在臉書針對入境全面普篩舉行票選活動，詢問網友「印度變種株入侵台灣，代表過去邊境控管有漏洞，你認為該不該加強入境全面普篩、阻絕病毒於境外，避免現階段『做半套』的入境政策導致有案例再發生？」截至晚間7點34分，98%的網友選擇「該」加強入境全面普篩、2%則選擇「不該」。

網友紛紛表示，「不管花多少錢，都該把國境鎖到滴水不漏，還有快把疫苗買夠，國內自治疫苗，三期做完再來吧。」、「印度變種病毒在國外傳多久了，為何等到病毒進來才在防堵，這種反應也叫超前部署嗎？」、「嚴格管控機場與港口，普篩與隔離，怎麼鬧成今天這樣全台三級還幾近失控？」、「就是覺得做太好了，才鬆懈。一直放國外進來也不普篩，現在才要開始普篩，不會太晚了嗎？不檢討自己，反而檢討別人。」

也有人認為，「早就該入境快篩了。」、「這應該不是現在討論的時候吧，早就應該這樣了，慘！」「要堵病毒入侵，篩檢本來就不該或缺的。」、「而且要多次篩檢。」「新的變種病毒，該阻絕在境外！（支持）。」、「拜託，一定要入境即篩，別只設定7國，也要集中檢疫期滿做PCR，更重要的~我要疫苗。」

有網友甚至忍不住直言，「我們的政府爲什麼都比別人慢好幾拍呢？要有人中了印度病毒進來台灣了，才知道要做這些動作？！現在台灣都爆發英國病毒了，我們還有本錢再來個印度病毒嗎？！沒本錢還不加強控管？這國中學生都知道的事？這個政府卻什麼都不做？！真的是爛得可以。」