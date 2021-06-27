「國光女神」蘇心甯擁有凍齡的容貌與身材，完全看不出已經是一個孩子的媽，蘇心甯經常和大家分享平常的生活點滴，如衣服穿搭教學、如何保養皮膚等生活話題，日前（25日）在社群上慶祝39歲生日，並希望女兒未來能夠遇到一個好對象。

女星Lala蘇心甯日前（25日）穿著一件白色洋裝，大開胸前深V，性感火辣爆表，並曬出I字深溝美胸，手裡拿著生日蛋糕，在Instagram感性寫下生日感言與願望：「希望自己不管幾歲，能在飲食、保養、健身，保持像現在一樣的好狀態，我的生日願望是希望全世界戰勝疫情、大家平安健康，第二個願望是希望女兒不要遇到渣男，永遠像此刻一樣幸福與開朗。」許多網友直呼表示：「女神生日快樂！幫女兒許個願望，也太可愛了！」

蘇心甯（26日）開心分享生日心得：「因為疫情的關係不能在這個月大肆慶生，但真的沒關係，我們要繼續乖乖防疫，也陸續收到好友們宅配而來的禮物，好開心！」生日穿著可愛的睡衣，在家收包裹一整天，收到一箱最大箱的禮物，打開看到是客製化氣球花束，收到花覺得很開心，並照拍留紀念！」

這段居家期間Lala蘇心甯分享，小廚娘的煮飯日常:「今天晚餐準備了羅宋湯、牛小排和炒高麗菜，因為全家吃飯都不太愛搭配主食，但營養均衡很重要，所以用馬鈴薯取代澱粉，菜色幾乎沒有過多的調味，一直以來都喜歡吃清淡，這樣對身體比較健康。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922