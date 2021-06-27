國內疫情持續延燒，三級警戒逾一個月，國民黨立委賴士葆今天表示，看到餐飲業、零售、旅行業等內需經濟近乎停擺，不少民眾因為三級警戒而失去謀生機會，被迫放無薪假的無奈，沒有打零工賺錢機會的升斗小民，還要擔心病毒的侵襲。再對照蔡政府採購疫苗能拖就拖、能封殺就封殺的態度，讓人百思不得其解，為什麼會有如此狠心的政府，為什麼不給老百姓一個活命的機會？

國民黨立委 賴士葆。(圖/本報資料照)

賴士葆27日在臉書表示，為什麼六百多條人命的死亡，不會讓政府有任何愧疚自責反思?為什麼不能喚醒政府以蒼生百姓性命為念的良知？台灣缺的是4千多萬劑的疫苗，現在採購加上受贈的只有4百多萬劑的疫苗，明知極其嚴重的不足，蔡英文嘴巴說要想盡一切辦法採購疫苗，實質上陳時中卻是刁難幾個縣市政府、工商界與慈濟等等各方的疫苗申請輸入台灣。

他質疑，指揮中心極權又專制的不肯讓他們與永齡、台積電一樣的專案處理，又卡又拖，看不到任何積極的態度，令人嘆為觀止。政府冷漠又麻痺的面對每天的確診案例和死亡人數，讓人不寒而慄。

賴士葆直言，攻擊力道更兇惡的變種病毒Delta已經進入社區，政府卻一廂情願的期待國產疫苗很快可以對全民施打，明知沒有經過第三期試驗，卻用政治手段撤換審查委員，要透過免疫橋接的方式，只想早日通過緊急授權國產疫苗對全民施打，而不知國產疫苗對變種病毒有多少防護力，這是另類的官僚殺人！

賴士葆指出，當企業願意出錢出力保護員工生命安全，送他們到關島打疫苗，政府搬出規定來防堵企業的善心義舉，例如返國不能領取相關補助，治療要自費。在七國之外，住防疫旅館或自費集中簡易14天，出國打疫苗的費用提高等等，讓企業主和員工的欲哭無淚，紛紛取消訂購的機票。為什麼無法讓全民施打疫苗的政府要阻斷人民自求生路的機會？這樣的酷吏政府前所未見，也可能涉及違反《憲法》規定，人民有遷徙自由權及要求生存權的違憲行為。

最後，賴士葆坦言，許多民眾無法諒解政府為何不積極搶救人命，讓疫苗更快更多的進來台灣提供人民施打，寧可讓民眾恐慌焦急的情緒發洩在互搶殘劑、互相對罵的情境，忘卻應該追究政府的失職失責。政府不僅沒有把病毒當最大的敵人，反而將批評者、在野者視為最大敵人，繼續將防疫的一連串錯誤政策(如3+11的犯錯、疫苗採購嚴重不足等)轉換成「抗中保台」、維護政權的政治操作。