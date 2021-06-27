台東市1家開業50年知名餐廳歇業月餘，業者張小姐大嘆不敢接電話，多數是客人打來退訂。（蔡旻妤攝）

全台本土疫情爆發，各行各業都受到衝擊，其中台東市1家開業50年的知名餐廳，已歇業月餘，業者張小姐表示，日前告知員工28日準備上班，未料三級警戒再度延長，現則決定推出便當並請員工29日起分批上班。此外，另1家預約制餐廳生意慘淡，卻則遇上1對新人「揪甘心」，選擇不退訂，竟將整桌料理全數打包回家。

醒目的招牌，氣派的餐廳是在地人大宴小酌的首選，受到疫情衝擊，店內空無一人，業者張小姐大嘆，開業50年來，頭一次休息那麼久，很不習慣；她說，營業那麼久，早把員工當成自家人，因此沒有裁員，原本告知員工暫時留職停薪、從28日起上班，但無奈警戒再度延長，現在則決定29日開始請員工分批上班，並打算推出便當。

她坦言，營業只是賺員工薪水，店內選用食材雖未能稱最頂級，仍屬於中上等級，以餐廳食材製作成便當根本不符成本；日前餐廳空轉，無法打平人事、店內開銷，只能暫時歇業，6月底開始營業，是為了讓員工也有薪水，所以才決定再奮鬥。

此外，台東另1家開業7年採預約制的無菜單餐廳也收入歸零，嚴姓業者表示，疫情期間卻遇上1對有義氣、「揪甘心」的新人，原訂婚而預訂整桌佳餚美食，卻囿於法令規定不能群聚，新人選擇不退訂，將整桌好料全數打包回家，與同住家人一起享用，新人強調，雖然無法宴客，但仍想與家人分享訂婚喜悅，笑稱「數千元的料理份量實在，可以好幾天不用煩惱要吃什麼」。

據了解，疫情持續延燒，也讓台東1家開業30年的老字號餐廳業績重創，不堪虧損因此大量解僱員工，傳出熄燈讓民眾譁然。