昨天在田徑場上發生一件非常令人痛心的事情，6月26日據世界田徑總會報導，男子400公尺亞洲第二人，卡達名將哈魯恩(​Abdalelah Haroun)在當天早上遇到一場嚴重車禍，不幸身亡，他年僅24歲，引來田徑界一片嘩然，他曾以44秒48成為亞洲400公尺首位站上世界舞台領獎的名將。

World Athletics is deeply saddened to hear that Qatari sprinter Abdalelah Haroun – 2017 world 400m bronze medallist and a former world junior champion – has died in a car crash at the age of 24. — World Athletics (@WorldAthletics) June 26 2021

哈魯恩身高185公分、體重73公斤，原是非洲蘇丹人，之後歸化成卡達人，從2015年起代表卡達出征世界比賽，他在400公尺擁有出色天賦，2015年就跑出45秒39，打破亞洲室內紀錄，在武漢田徑亞錦賽，年僅18歲的他戰勝紀錄保持者，以44秒68奪金，2016年在斯德哥爾摩跑出59秒83打破室內500公尺亞洲紀錄，在里約奧運也表現突出。

他從2018年開始活躍國際賽場，在倫敦鑽石聯賽跑出44秒07個人最佳成績奪冠，創造亞洲第二，雅加達亞運跑出44秒89奪金，400公尺接力也幫卡達以3分00秒56戰勝日本奪金，打破日本保持22年的亞洲紀錄，奧斯特拉瓦洲際盃，他也跑出44秒72奪得金牌，在國際賽場漸漸闖出名號。

不過他在2019年遭遇嚴重傷病，杜哈世錦賽僅以47秒76止步預賽，2020參加土耳其錦標賽只跑出47秒22獲得第八，而這也是他最後一場比賽，到昨天去世前他都沒在國際場上亮相了。田徑一直是亞洲較弱的一環，卡達歸化了這名非籍好手等於將國家實力更上一層樓，也藉著他讓大家看到亞洲，不過因一場車禍帶走他的生命，只能說人生無常，願天堂也有跑道。