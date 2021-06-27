聯亞今天公佈新冠肺炎疫苗第二期臨床試驗期中分析結果，在安全性與耐受性部份顯示良好，並無嚴重不良反應，且中和抗體效價符合預期。聯亞將依期中分析結果，將報告於6月底提交衛福部食藥署，申請EUA許可。長庚大學新興病毒研究中心主任施信如指出，聯亞的中和抗體效價偏低，不過其中的活化T細胞部分，仍須看第三期臨床試驗結果，才能知道確切保護力。

根據聯亞第二期期中報告數據，UB-612疫苗安全性與耐受性良好，所有受試者未出現與疫苗相關的嚴重不良反應。中和抗體效價為102.3。上次高端第二期解盲結果則為662。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，雖然不同的實驗室抗體效價難以比較，但以高端和聯亞的數據都來自中研院來看，高端的抗體效價為662，這和AZ疫苗的抗體效價幾乎相當，而聯亞的抗體效價顯然偏低，否則以聯亞量產能力以及國際佈局，這部分讓人欣賞，解盲結果則讓她「有些遺憾」。

不過，聯亞強調疫苗中活化T細胞也可對抗印度變種病毒株Delta，效果相當，施信如表示，T細胞的表現無法以中和抗體來評估，實驗室看不出來，這部分必須經過第三期「真正面對病毒世界」，才能得知保護力。

施信如直言，聯亞的數據太低，表現讓人難過，必須要好好思考第三期臨床要怎麼佈局，或是考慮作為其他疫苗的追加劑。

聯亞疫苗的第二期臨床計畫主持人、中國附醫副院長黃高彬則表示，通常第二期收案人數較多，數據會較第一期來得低一些，但聯亞的疫苗期中分析結果仍符合預期。

他認為，這次結果不能和高端進行比較，除非把施打AZ疫苗兩百多人的血清 ，以及接種高端、聯亞疫苗者的血清，都放在同一個檢驗盤上做檢驗，才能比較。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，聯亞這次期中報告，提供了確診者恢復者抗體血清數據，相較於上次高端只跟自己的安慰劑相比，聯亞則是將康復者的抗體濃度與疫苗組、對照組進行比對，作法比照國際流程。

陳秀熙表示，聯亞的結果顯示中和抗體濃度和恢復者抗體血清相比有達到一倍，表示抗體濃度具有一定的效價，通常一倍就已經很不錯了，效果有相當，先前AZ疫苗同樣在第二期時解盲時，其抗體血清與恢復者抗體血清相比，甚至不到一倍。因此，他認為聯亞的數據，應該算是有效。