東京奧運倒數26天，最終參賽名單也都陸續確定，女子高爾夫東奧積分排名結算至本周日結束的賽事，最終名單將於後天（29日）公布，台灣女將盧曉晴因為在JLPGA蒙達明盃以並列第14名作收，在爭取東奧資格上居下風，預計徐薇淩、李旻獲得資格可能性高。

奧運高爾夫項目以世界排名為基準，前15名選手的國家最多4名選手參賽，其他國家則有2名資格，透過遞補順序取男、女排名前60名選手前進奧運，而奧運資格排名每周都會更新，目前男子選手潘政琮世界排名第181、奧運資格排名第46，女子選手徐薇淩、李旻雖然本周美國LPGA錦標賽未能晉級到後兩回合賽事，不過徐薇淩世界排名第78、奧運資格排名第34，其次是李旻世界排名第119、東奧資格排名第38，潘政琮、徐薇淩與李旻目前都在安全名單內。

日本媒體指出，世界排名145的盧曉晴，只要本周在日本JLPGA蒙達明盃以獨居第2名以上的成績完成，就有機會超越李旻，不過今天最後一回合打完，盧曉晴繳出73桿，總成績281桿並列第14，恐不利爭取排名前進，不過還是以29日最終名單為主。

另一位在JLPGA蒙達明盃奮戰的台灣女將蔡佩穎，最後18洞以70桿完成，總計287桿並列第45，日本女將菊地繪理香最後一回合打出68桿，總計以低於標準20桿的268桿封后。