屏東27日新增1確診，是枋寮73歲果農，但感染源目前不明，而其與妻子又經常出入枋寮醫院，為此，屏縣府提高警覺料敵從寬，決定枋寮醫院明天28日暫停急診、門診一天，全面消毒，擴大匡列有重疊足跡的民眾、醫院工作人員等205人採檢及隔離，另枋寮篩檢站28日早上9點啟用，呼籲符合條件的民眾前往篩檢。

屏縣府指出，由於確診果農曾於24日上下午及26日上午至枋寮醫院一樓的急門診，因此27日先為枋寮醫院一樓所有工作人員PCR檢測，包含醫護、行政、工友、警衛等，衛生局則擴大匡列同時段有重疊足跡的民眾、醫院工作人員共205人，全部到集中檢疫所採檢隔離。

而縣府團隊也緊急在枋寮國小增設社區篩檢站，28日早上9點啟用，全部都做PCR篩檢，28日篩檢對象以14日後曾到枋寮醫院的看診者、陪伴者為主；29日後開放枋寮、春日鄉鄉民篩檢。

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