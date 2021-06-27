海科館表示，明日起除工程及公務必要，戶外場域全面禁止人車進入。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

全國疫情警戒第三級延長至7月12日，但今天下午有人、車潮湧入基隆潮境公園，海科館表示，許多民眾前來放風、散心，但有鑒於Delta變種病毒已進入南台灣，為避免疫情擴散，明日起除工程及公務必要，戶外場域，包括停車場、潮境、復育公園及八斗子公園等，全面禁止人車進入。

海科館表示，配合防疫作為原已執行海科館各室內展館、戶外市集、潛水活動等，皆已休館、禁止，停車場也執行總量管制，但戶外公園的美景與山海景依然吸引許多想放風的民眾前來。

海科館說，有鑑於Delta變種病毒已侵入台灣，而此變種病毒傳染力不容輕忽，為避免人流造成疫情擴散，以及嚴防Delta變種病毒，決定進一步採取嚴謹防疫措施，保障民眾安全。

海科館指出，明日起至7月12日止海科館所有戶外場域、公園等，人車禁止進入，若有民眾擅自入園，必要時將協請警方協助進行勸離或驅離，請民眾多多配合與見諒，疫情期間，盡量少移動、外出放風，共同努力學習防疫新生活。

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