中天新聞6／25報導，CNN採訪高端引起民眾疑慮，包括CNN記者採訪進入生產線區未穿防護衣，畫面上也呈現高端檢驗人員未戴口罩，CNN記者還在現場明白告訴觀眾，他背後鏡頭上這一群人正在人工裝盒，一盒100劑疫苗；高端未自動化的訊息藉CNN傳遍全世界。防疫學會理事長王任賢在看了CNN報導後評論，這像家庭工廠；前衛生署長楊志良依據CNN的報導，他評論說，別的國家全都自動化，全世界沒有這麼爛的。

針對高端今天指控中天不實報導，還要求新聞下架，中天新聞表示，高端找錯對象，第一、若高端並非人工裝盒，應該去要求CNN更正報導；第二、如果CNN用二年前畫面導致全世界誤解高端檢驗人員沒戴口罩，高端也應該要求CNN更正；第三、至於高端安排CNN記者入廠採訪竟未要求記者穿防護衣是否恰當，可受公評。

中天新聞秉持新聞專業進行報導，高端公司對中天報導有不實指控和污蔑，中天保留法律追訴權。