柳真在《上流戰爭3》最新一集中，徒手擋車落懸崖。（摘自韓網）

男神宋承憲新加入《Voice》系列，挑戰美國警察烙英文。（愛奇藝國際站提供）

本月韓劇掀起一股續集熱潮，狗血劇《Penthouse上流戰爭》第3季，每集播出後都不斷刷新自身最低紀錄，反觀溫馨劇《機智醫生生活》第2季一開播就刷新tvN電視台歷代韓劇首播紀錄；驚悚劇《Voice》第4季也強勢回歸，延續之前的好口碑，收視穩定成長。

《機智醫生2》開播創下紀錄後，第2集持續攀升，也高掛Netflix夯劇前10名榜單，曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都「99五人幫」間逗趣的互動，以及各自的感情線，尤其「冬天庭院CP」甜到爆的互動，更是讓觀眾大喊「1年沒有白等」，導演申源浩與編劇李友靜透過日常生活中，人與人間發生的細微美好小事，為我們建立了1個沒有壞人、職場裡可遇不可求的「烏托邦」—律帝醫院，或許正是處於疫情艱難時刻的大家，最需要的療癒良藥，該劇每週四晚上10點在Netflix與韓國同日更新。

《Penthouse上流戰爭》自去年開播以來，收視率居高不下，第3季改成1周1集的模式，也換到禮拜五晚上的黃金時段播出，不過編劇頻祭出「死而復活」和「雙胞胎」哽，觀眾似乎已對誇張又欠缺邏輯的劇情感到疲乏，目前播到第4集，雖然討論度依舊高，但也幾乎都是罵聲，最新1集中，柳真載著昏迷的「河恩星」崔藝彬，被「朱丹泰」嚴基俊追到懸崖邊，不過她竟下車徒手擋住車輛下滑，讓網友笑虧把自己當《來自星星的你》中的「都教授」金秀賢。該劇每週六上午10點愛奇藝國際站提供。

《Voice》自2017年開播至今已經5年，編劇馬珍媛十分用心做田野調查，把相當多的韓國真實社會案件加入劇中，劇情緊湊刺激，動作打戲精彩，讓觀眾感受到強烈的緊張感，沒有任何1季失望過，「不老男神」宋承憲加入最新1季，飾演美國洛杉磯奧林匹克分局幫派專門小組組長「德瑞克趙」，搭檔女主角「姜權珠」李荷娜一同來到韓國觀光勝地濟州島，追捕史上最兇殘的4種人格連續殺人魔，驚心動魄的過程，再度讓網友大讚「不愧是韓國驚悚劇的天花板」。該劇每周六、日早上10點在LINE TV、friDay影音、愛奇藝國際站、myVideo播出。