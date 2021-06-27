自祕魯返台的祖孫引爆屏東Delta病毒群聚感染，有網友詢問，這對祖孫6月6日回台，6月14日確診，竟在檢疫期間傳染給屏東的親戚鄰居，甚至白牌計程車司機，害慘屏東，好奇這時間軸相當可疑，貼文一出引起眾怒「亂跑有罰嗎？」、「應該檢討串門子的親戚鄰居」。

根據指揮中心公布，自祕魯返台的祖孫（案13332、案13333）6日抵台，並於屏東枋山居家檢疫，14日確診收治，不過期間卻感染了住在隔壁、有親戚關係的另對祖孫（案14407、案14408）。

原PO在網路論壇《PTT》詢問，Delta病毒怎麼進來的？並指出，自祕魯返台的祖孫6月6日回台後，不是應該居家檢疫14天，結果竟感染給屏東的親戚及白牌計程車司機，質疑難道14減6會等於14？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「這就是CDC的頭腦，認為居家檢疫有用」、「沒人噓這些人亂跑？」、「都沒有人去管嗎？」、「去年居家檢疫偷跑不是會重罰？今年有在管嗎」、「亂跑就說啊？怎麼管理的？有罰嗎？」

不少網友質疑，居家檢疫期間為什麼可以跟鄰居接觸？這才要查清楚，難道病毒是從通風管滑出去的嗎？也有人認為，居家檢疫就是考驗人性，本就不該開放居家檢疫，而是應該入境普篩，網友怒嗆「秘魯回來可以居家檢疫，檢疫未滿傳給鄰居，這就台灣的防疫」。

6月27日起加強邊境檢疫措施。(圖/指揮中心提供)

面對外界質疑，指揮中心表示，從6月27日起，全面提升入境檢疫措施，從巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼、孟加拉等7個重點高風險國家入境者，一律須入住集中檢疫所14天，由公費支應；其他非高風險國家入境者也不得居家檢疫，需自費入住防疫旅社或集中檢疫所，檢疫期滿須進行PCR核酸檢測。