本季大聯盟場上全壘打競爭激烈，如大谷翔平、小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)、小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)都繳出超過24轟的表現，也讓人好奇若是他們能在全壘打大賽較量將是什麼樣的場景，不過可惜的是小葛瑞洛與小塔提斯都相繼宣佈不參加，也讓星度降低不少。

Boom Boom is heading to Denver.



Trey Mancini will participate in the 2021 Home Run Derby. pic.twitter.com/PboMS48HLr — Orioles on MASN (@masnOrioles) June 26 2021

不過日本「二刀流」大谷翔平仍會參賽，這肯定是這次比賽的最大焦點之一，另外確定會參加的還有大都會重炮手阿隆索(Pete Alonso)，而今天又多了一位，那就是金鶯外野手曼西尼(Trey Mancini)，本季他有42支安打、14轟，為球隊貢獻52分打點，打擊率是.256。

而說到曼西尼，他也是苦撐過來的球員，2019年賽季他曾單季敲出35轟，不過卻因結腸有惡性腫瘤缺席一整年賽事，也沒機會參加全壘打大賽。他目前29歲，從2016年加入金鶯就一直待到現在，2016登上大聯盟，他在第二個打席擊出大聯盟生涯首轟，成為金鶯隊史第四位首安即首轟球員。

2017年4月16日他達成單場雙響炮，在生涯前12場比賽就擊出7支全壘打，長打火力非常驚人，2018年出賽156場比賽，打擊率.242，貢獻24轟和58分打點，2019年9月24日，面對藍鳥擊出個人新高單場5安，該年他的打擊率為.291，並敲出35轟與97分打點。

2020年3月則因癌症腫瘤問題暫時休息，整年都沒有上場，但是經過一番努力，他在今年3月重新回到大聯盟舞台，歷經大腸癌三期，如今抗癌成功，在春訓熱身賽他以先發之姿上場，首個打席時全場球迷起身為他歡呼，面對如此場面，當時曼西尼賽後受訪表示自己當下真的快哭出來。

他說：「這太驚喜，我沒開玩笑，當時真快哭出來，那時候我站在場上，然後所有觀眾都起立為我拍手，我看到所有在場上的海盜球員、休息區、隊友以及全場球迷，都在為我鼓掌。」能由此看出曼西尼經歷了多少痛苦，如今回到場上讓他非常感動，相信這次的全壘打大賽也會是他生涯最難忘的經驗。