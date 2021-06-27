孫協志和王仁甫號召粉絲合唱5566的神曲，小刀也一起加入。（民視提供）

民視《明星許願池》首創「網視並進」的製作模式，先成立Youtube節目專屬頻道，號召全民來許願，請網友留言寫下「希望在節目裡想看到哪位心儀的藝人、網紅做什麼樣的表演」，再由製作單位針對網友們敲碗的願望進行電視節目錄製與播出。

主持人孫協志與王仁甫在節目轉型態期間，遇到疫情最嚴峻時刻來搗亂，防疫優先但也讓一切工作停擺，孫協志提到疫情期間熟悉人事物彷彿遙不可及，與王仁甫覺得「陪著大家一起長大的歌」可以安撫人心，在節目策畫下「56神曲大接力，一人一句演唱會–我難過」。

在粉絲團號召粉絲一起演唱神曲《我難過》，短短幾天收到超過200則粉絲上傳影片，再從中抽出50位粉絲的影片一起跟56同框，看到粉絲這麼熱烈響應，還有藍波老師一起共襄盛舉，影片在YT上架不到1天就超過萬人點閱，讓協甫覺得超感動，能夠用歌曲安定人心。

不少粉絲說「看一半眼眶濕了最後已經淚流滿面」、「56代表的不只是回憶，更是一個時代」，「這許願池真的成真可以跟56同框」，最讓粉絲瘋狂的是居然有「神級彩蛋」小刀，一聽到這麼有意義的活動一定要義氣相挺，本來是一人一句小刀還堅持唱整段，自己錄製好傳給製作單位，不少粉絲留言說「影片看到小刀我尖叫」，但也有不少眼尖粉絲看到他的錄音設備超級專業，讓粉絲大呼感動直說他誠意十足。