上周三（23日），英國皇家海軍主力驅逐艦「防衛者號」(D36HMS Defender)在黑海遭遇俄國海巡艦的嗚槍示警與戰機投炸彈示警，此事必然是英國政府外交與國防的大事，然而就在此事件的前一天，民眾在英國肯特郡的一處公共汽車站，撿拾到與此事件極有關係的機密文件，民眾在交給警局後，順道聯繫了英國廣播公司BBC爆料。

BBC報導，周二早上，這位不透露姓名的民眾，在公車站牌旁，發現一份相當厚的文件，總共近 50 頁，是一份 PowerPoint 文稿，源自國防部 (MoD) 一名高級官員的辦公室，內容則與防衛者號進入黑海，接近克里米亞海岸附近時，俄羅斯可能的幾種反應。其中還附了黑海海域的詳細地圖，以及防衛者號的預定航線，文件也明白寫著「機密」。

國防部發言人承認此事，表示有一名員工回報敏感國防文件的丟失，但也言盡於此，只說：「再多評論就不合適了。」

上星期三，防衛者號通過「烏克蘭領海」，而俄羅斯以相當大的陣仗反應，超過 20 架的飛機，和2艘海岸警衛隊船隻對防衛者號附近追踪。莫斯科國防部還表示，巡邏艦鳴槍示警，一架Su-24戰機在驅逐艦的路徑投擲炸彈，迫使軍艦改變航道。但英國政府否認這一說法，表示未遇到鳴槍警告。

回頭說文件，原來這場試探被英國高層稱為Op Ditroite，官員們想用這場行動瞭解俄羅斯的反應。「我們對可能的歡迎活動(指俄國的反應)有什麼理解」

該文件的結論預判俄羅斯可能會有3種不同程度的反應，從「安全和專業」到「既不安全也不專業」。也就是說，英國對俄羅斯可能會激烈反應，已有相應的預案。

不管俄國是否有開槍與投彈，但可以確定的是，俄羅斯選擇相當積極的應對，包括無線電警告，海岸警衛隊船隻靠近100公尺範圍內，戰機在上空反覆來回。

在肯特發現的文件證實，儘管可能存在風險，但是防衛者號的巡航，是英國政府精心策劃的決定，以表示對烏克蘭的支持。

另外，文件並不止於此。還提到阿富汗撤軍後，英國的選擇，雖然沒有更詳細的透露，不過報導已經暗示，英國正在考慮留下一些勢力在阿富汗。

顯然這份文件討論了相當多重要的戰略問題，如此荒謬的錯誤對英國國防部來說，必然非常尷尬，英國國防部目前正在內部檢討，如此重要的文件怎麼就遺落在雨中的公車站牌邊。