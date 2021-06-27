台灣疫情持續發燒，變異株來勢洶洶，讓目前唯一零確診的金門，也面臨日益加大的防疫壓力。縣府今天決定接種對象擴大至第10類50-64歲成人，明（28）日起在9個合約院所開打AZ疫苗，希望進一步提高疫苗覆蓋率，建構更堅實的防疫網。

金門縣在6月24日獲中央流行疫情指揮中心同意開放1-9類COVID-19疫苗公費接種對象，縣府為提高疫苗接種涵蓋率，加快疫苗接種速度，25日再函請中央同意擴大公費接種對象，將第1類至第10類的50-64歲成人均涵蓋在內。

縣府基於「防疫視同作戰，鄉親健康不能等」的優先考量，為簡化相關行政流程，讓鄉親及早獲得保護力，在行文中央的同時，即已做好相關準備作業，並決定在明天就開打。

另針對第7類維持國家安全及社會機能正常運作者及其他類別需造冊送中央認定部份，縣府也同時建請中央授權，由地方相關單位造冊後送縣衛生局，再彙整衛生局名冊轉合約院所逕行接種，名冊則同步送中央流行疫情指揮中心備查，以簡化繁雜的行政程序，加快提升疫苗覆蓋率。

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