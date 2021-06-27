從秘魯返台祖孫感染Delta變異株，連帶發生屏東枋山鄉群聚感染，屏東縣長潘孟安26日在臉書呼籲「請不要將屏東汙名化」。資深媒體人羅友志表示，沒有人在汙名化屏東，反而是常聽到「台北來的？」

羅友志27日在政論節目《新聞大白話》(7:20) 中表示，只要民進黨做錯事，它能控制的範圍，一定會先控制，但是當他們開始甩鍋的時候，就是快完蛋了。比如進口萊豬時，這種是控制不了的，總統蔡英文就以黨主席的身分，把所有地方、有能力的、意見領袖以及地方縣市首長，叫到黨中央，告訴他們自己要怎麼做，然後有指導方針，議員、立委如臂使指。如果這麼做是ok的，前面他們的態度是相當對抗的，可是一旦發現不行的時候，像萊豬的壓力越來越大，就發生了牛肉麵、信功等事件，潘孟安現在的狀況就是如此。

羅友志接著表示，潘孟安覺得自己控制得住屏東的疫情，6月6日這一對祖孫從祕魯回來，到6月14日確診，去Google一下那幾天潘孟安的新聞，每天開心的要命，6月14日那一天，那一對祖孫其實已經回來了，已經回到屏東枋山去住，12日、13日發生症狀，PCR結果14日下午出來，是6月14日中午12點的新聞，整個屏東還在高高興興慶祝連續7天「加零」。

羅友志指出，當潘孟安越來越控制不住疫情的時候，就有第二招了「汙名化我們」，他的被害妄想症就出來了。因為沒有人說病毒是從屏東來的，也沒人說我們陪屏東一起坐牢，反而是誰在講萬華，講萬華這不就是在汙名化台北嗎？而台北人承受了多久的汙名化，南部的朋友在鄰里巷弄間應有聽到這樣的話，「台北來的？」也有很多朋友打電話給他時也說，「台北來的？」