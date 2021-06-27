藝人阿Ben（白吉勝）和徐小可（許暐翎）婚後育有2兒1女，一家五口生活甜蜜，也常在網上分享一家日常，受到許多粉絲喜愛，近日阿Ben透露，被不少人詢問有關打疫苗的問題，尤其是他擁有美國綠卡，時常被問是否會帶一家人飛回美國打疫苗，他就在臉書一次說清楚。

阿Ben在臉書發文，表示這陣子收到很多粉絲朋友私訊關切，像是「好心肝疫苗你們有去打嗎？」、「你們有打算回美國打疫苗嗎？」、「你們回美國打疫苗那孩子們呢？」等問題，他直接一次回答：「白宮一家會在台灣！不會飛出去打疫苗！」

阿Ben透露會留在台灣等疫苗，強調一家人在一起才是平安。（圖／翻攝自臉書）

阿Ben更透露留在台灣的理由：「家人們全部在一起才是真正享有平安」，並信心喊話：「我們選擇留在台灣，相信一定打得到疫苗」，吸引不少網友留言力挺「天祐台灣，台灣加油」、「很喜歡你們這一家，超正向、不做作」、「相信台灣會渡過這個難關的」。

另外，也有網友留言表示其實阿Ben一家人去美國打疫苗也沒關係，認為平安健康是生而為人最基本的渴望很正常，阿Ben認同對方說法之外，還再次強調「家人在一起才真的是平安」，完全展現愛家好男人的一面。

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