中國首條「超級高速」來了！世界第一條支持車聯網技術的智慧高速公路，浙江杭州至寧波高速公路（杭甬高速）複線將於2022年通車，趕上將讓杭州2022年亞運會啟用。此外，全長1218公里的北京至上海高速公路（京滬高速）正在打造「1號高速」智慧工程，將成為中國大陸首個實現跨省互聯互通、里程最長與實際使用的「車路協同」智慧高速公路示範項目。

據《多維新聞》報導，所謂「超級高速」，實際上就是利用5G技術、物聯網技術、人工智慧、雲端運算等改造傳統的高速公路，通俗地講就是技術賦能，將傳統高速公路「老基建」與訊息化基礎設施「新基建」相結合。短期目標在於大幅提升高速公路通行效率，遠期目標則在於「車路協同」實現自動駕駛與萬物互聯。

報導指出，目前京滬高速是連結中國南北的交通大動脈，出了名的「不好走」，重載卡車多，小車在道路上來回避讓穿梭，很容易發生交通事故。為解決「不好走」的問題，京滬高速江蘇段在將雙向四車道拓寬為雙向八車道的同時，更前瞻性地引入5G技術、物聯網技術、人工智慧、雲端運算等新技術打造智慧高速。

未來，在京滬高速上，至少500米就會佈設一個攝像頭，在江蘇南段由於大流量會更加密集，平均每7公里就將設定一個可變資訊板。通過前端的「高畫質攝像機+毫米波雷達融合」為主的路側環境感知系統，配合後端的大數據雲端處理平台，未來的京滬高速將實現匝道分合流安全預警及誘導、準全天候輔助通行、車道級差異化服務等三大類85個具體場景下的車路協同應用，建設成車聯網先導示範區。

與此同時，報導表示，大陸交通運輸部也正在部署，計畫在1萬台貨車上加裝車載OBU即車載單元，通過貨車與路側裝置的訊息實時互動，實現大流量下的車道級精細化管控。通過互動技術的應用，再加上交安設施劃定貨車專用通道和限低速暢行專用道，實現京滬高速客車和貨車的分車道行駛，提高貨車和小客車的通行效率，減少客貨混行引起的交通事故。

事實上，相比在車輛上堆毫米波雷達、高畫質攝像頭、鐳射雷達、高算力處理器等單純地依靠車載裝置實現自動駕駛，通過車聯網車路協同實現自動駕駛，在成本與效能上恐怕才是最優解決方案。當道路系統偵測到位於路邊停靠的車輛後有人時，會實時將訊息傳送給即將經過這一路段的車輛，車輛將提前減速以預防事故的發生。當車輛都加裝了車載單元后，車輛訊息與道路訊息將實時反饋到車輛及交通管理訊息系統，從而根據路況預判，實現自動駕駛

不過，報導指出，京滬高速與杭甬高速只是一個開始，未來智慧高速將推廣到人口密集地區的高速路網。但是目前智慧高速成本有待降低，杭甬高速複線全長161公里，總投資1000億元人民幣，每公里超過6億元人民幣，比高鐵還高。