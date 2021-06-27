台灣疫情嚴峻，加上蔡政府防疫不力，使預計8月28日舉行的珍愛藻礁、反萊豬等4公投案是否如期舉辦，引起外界關注。而中選會23日表示，暫定7月2日審議是否將公投延期舉行。對此，精神科醫師沈政男表示，828公投最好的做法，至少在反萊豬這一案，是蔡政府直接收回萊豬進口核准令！反正投了你們也是穩輸，因為最新民調顯示，還是有七成民眾反萊豬。

中選會近日指出，國內疫情持續嚴峻，加上目前印度變異株Delta病毒來勢洶洶，中選會已徵詢指揮中心及協辦選務的地方政府意見，將併同指揮中心的警戒措施及各項指引，經彙整重大選務議案後，暫定7月2日提交中選會委員會議審議決定。

沈政男醫師。（圖/取自臉書）

沈政男27日在臉書表示，如果連投票都不敢，那麼也不應該解封了。他提到，今天還有地方市長竟然跑去知名餅店門口罵人，說是戴口罩排隊買餅也不行，拜託，那為什麼大型疫苗施打場可以群聚？

他認為，828公投最好的做法，至少在反萊豬這一案，是蔡政府直接收回萊豬進口核准令！反正投了你們也是穩輸，因為最新民調顯示，還是有七成民眾反萊豬。

反萊豬公投案領銜人、藍委林為洲表示，有不少人把公投案視為民進黨的期中選舉，但站在防疫優先角度，他個人傾向延期舉辦。