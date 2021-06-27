2021年資本市場即將進入下半場，大陸券商中泰宏觀首席分析師陳興最新分析指出，在下半年資產配置中，債市優勢凸出，而權益市場有結構性機會，但商品市場則受到價格下跌拖累，表現將不如上半年。

新浪財經報導，陳興近日在中泰宏觀團隊的討論會中表示，不論是從經濟增長還是通膨的角度來看，下半年大陸市場環境都有利於利率水準下行。首先，經濟增長的壓力將逐漸顯現。自疫情爆發以來，全球經濟循環最凸出的就是美國的消費、中國的出口，美國個人消費支出在疫情過後的經濟增長中貢獻遠超私人投資，淨出口與政府支出，相應的就是大陸出口的高景氣。

陳興又指，隨著美國補貼退潮、通膨居高不下讓居民實際收入受損，以及消費結構轉變三大因素的變化，美國消費對大陸出口的拉動力量會趨弱。雖然大陸消費及製造業投資增速會有所恢復，但是內生動力仍不如補貼刺激下的外生動力強勁。

其次，從通膨來看，大陸下半年的經濟態勢要比上半年緩和很多。全球疫情放緩，以及大陸對大宗商品「保供穩價」等措施，也讓大宗商品定價邏輯重新回到需求主導。

而偏弱的經濟恢復態勢，意味著大多數工業品價格不具備持續上漲的基礎，加上基數效應為PPI（生產者價格指數）增速造成的壓力下半年也將趨於緩解，本輪PPI增速向CPI（消費者物價指數）增速傳導的效率並不高，下半年通膨壓力將有所減輕。