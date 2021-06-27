蒼井空。（取自蒼井空IG）

描述日本成人情色片導演村西透開創AV事業的新劇《AV帝王２》正在Netflix播出，劇中呈現AV業界活生生的製作現場與血淋淋的金錢鬥爭。而真實生活中在AV界享有傳奇盛名的藝人蒼井空，27日在她的YouTube頻道公開新影片，提及她對於網路普及化後AV作品被盜載、流通、甚至轉賣的個人看法，無奈表示：「目前仍是無解難題。」

蒼井空回想她在AV界出道當時，正是網路正轉進ADSL高速上網技術之時，她演出的AV作品被上傳網路後廣為流傳，也包含了亞洲各地，甚至讓她因爆衝人氣得到「蒼老師」稱號的中國大陸。她說：「這是一個複雜而難解的問題。因為違法上傳我得到了在中國的人氣，我算某種程度上的受惠者。」

她表示，在日本AV界演員拿的是單筆演出酬勞，而非根據賣掉幾部片的「業績」來給予薪酬。在大陸、台灣等地累積了相當名氣之後，她開始受邀參加演出、或以見面會等形式獲得報酬，「對我（演員）來說的確是因作品在網路擴散獲得名氣、再藉其他工作形式換得薪酬，看起來也許可行，但是這樣的話AV的製作方無法藉此獲利。」

擁有眾多國外粉絲的她透露，她也曾受到國外粉絲反應「讓我們付費，我們想看你的作品」，但因AV性質而沒有相對應的法規可實現，讓她感到無可奈何。而對於作品藉由盜載、重製或是私添廣告獲利的不肖行為，她認為「真的很糟糕。」

她語重心長表示：「我能理解不付費就看得到對觀眾來說是件開心的事，但畢竟是我們付出努力拍出來的作品，說真的，還是會希望能夠得到應有的實質回饋。」她將會在後續YouTube中探詢AV製作業者對此議題的意見，也希望若有觀眾有解決這難題的好方法，能夠提出來分享。