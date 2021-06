(取自蔡英文推特)

美國佛羅里達州邁阿密海灘的一棟12層濱海公寓於24日部分坍塌,釀成4人死亡,逾百人失聯。總統蔡英文在推特發文表示關心,並且轉達台灣人民的關懷,希望受困的民眾能夠獲救。對此,有網友表示感謝;但也有網友用英文留言,「除了生活在台灣的人們,蔡英文的關心無處不在。」(Tsai’s heart goes around everywhere except for people living in Taiwan.)

根據BBC中文網26日報導,美國佛羅里達州當局已確認大樓倒塌導致4人喪生,159人失聯。邁阿密戴德縣縣長Daniella Levine Cava說,「仍有希望」找到倖存者。搜救人員說,聽到有人在瓦礫堆下的敲擊聲。當局已經查明至少102人的下落。但事故發生時大樓裏有多少人仍然不清楚。

總統蔡英文25日在推特留言表達關心之意,表示「我的心與南佛羅里達受災區域的民眾同在」,並且代表台灣人民轉達關懷,希望受困的民眾能夠獲救。(My heart goes out to all those affected by the tragic building collapse in south Florida. On behalf of the people of Taiwan I want to convey my hopes that the search & rescue operations at the site can save the lives of those still trapped.)

不過網友Rick Consens以英文吐嘈:「除了生活在台灣的人們,蔡英文的關心無處不在。」(Tsai’s heart goes around everywhere except for people living in Taiwan.)也有人希望,請蔡英文分點心思在自己國家那些受害的人民身上,美國人會照顧自己的人民和寵物的。(Pls spare part of you heart to people who suffer in your own sovereignty. American can take care their own ppl and pets while Taiwanese cant thanks to your incompetence.)

儘管從留言和頭像看起來,並無法辨識這些留言的真實身份。可以確定的是,這位Rick Consens是個「吐嘈專業戶」,比如蔡英文總統日前曾經對於拜登一隻名為「冠軍」的愛犬過世而在拜登推特留言表示關心後,Rick Consens的留言是,「工具人當成這樣,真荒謬」(Simping so hard it’s ridiculous)。