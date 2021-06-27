幾星期前，就有好幾份國際媒體發現，北韓最高領導人金正恩好像瘦了，至於是否為了個人健康而減重，還是因健康問題而消瘦則無法判定。不過上星期五，北韓官方媒體承認金正恩體重確實減輕，官媒還訪問一名平壤市民的看法，得到的回應是「全國上下也關心金正恩的健康，並且對於他最近突然體重減輕感到集體傷心欲絕」。

NK News報導，北韓官媒的街頭訪問仍然誇張，一名受訪的中年男子說：「看到我們尊敬的總書記同志(金正恩)，變得如此憔悴，我所有人都心碎了。」

「是的，我們每個人都在談論此事，甚至為此而哭。」這是北韓中央電視台（KCTV）所做的採訪，內容是全國各地對本週新發布的頌揚執政黨宣傳歌曲的反應。

金正恩上一次露面是在 6 月初，之後就沒有再亮相了，休息了一個月後重新出現，看上去明顯消瘦了許多。以往，北韓官方媒體不會特別討論領導人的體重，然而這次卻是官媒正式承認金正恩的體重減輕，並且做成一道新聞。

官媒公開談論領導人的健康狀況並不常見，但也並非毫無前例。比如在 2014 年，金正恩消失了很長一段時間，等到他再次出現在中央電視台的訪談時，以一瘸一拐地情況出現，並坦承自己最近「感覺不舒服」。

英國的資深韓國問題專家艾丹·福斯特-卡特(Aidan Foster-Carter)說，金正恩顯然比2011年剛上台時要重得多，這與他喜歡美食’經常吸煙有關。去年，韓國情報機構推測，金正恩體重約140公斤，至於現在的體重，可能已經減掉了約10~20公斤。

卡特認為，或許金正恩自己也發覺應該減重，「以我所見，他神色看起來比以前好多了。」