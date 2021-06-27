國內新冠肺炎持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒延長至7月12日，不料近日陸續傳出觀光景點湧現人潮，讓外界相當擔憂。為了提醒外地人不要亂跑，臉書社團「頭城二三事」版主決定募資做警示看板，上頭寫著「防疫期間，宜蘭人都在家，你來幹嘛？好意思嗎？」此舉卻讓知名作家苦苓直呼難過。

「頭城二三事」24日發文，指「前兩天發起的『你來幹嘛？』帆布張貼贊助活動已經進入最後的階段。感謝春三里長奔波聯絡，找到善心人士提供的海報位置：頭城大橋下來最醒目的地方。還不需要吊車就可以安裝，甚至是免費出租。目前的花費如其他附圖，預計6/29張貼到三級疫情狀況解除。」

對此，在宜蘭土生土長的苦苓認為，或許有個台北人，只是想開車去看看宜蘭的田園風光，外帶個牛舌餅或金棗糕，小小滿足一下對宜蘭的想念…他既不會造成群聚，也沒有違反防疫規定。但當他一進頭城，就看到『你來幹嘛？好意思嗎？』的大型海報、沮喪的回頭之後，各位宜蘭鄉親覺得如果哪一天解封了，『受傷』的他還會再想來宜蘭嗎？」

苦苓直言，「大家心知肚明，宜蘭有許多人是依靠外來遊客營生；而就算你不是商家，如果現在疫情比較嚴重的是宜蘭，當你在進入台北的路上，看到高掛海報上寫著『你來幹嘛？好意思嗎？』那又會是什麼心情？我在宜蘭出生成長，我還為家鄉寫過一本書，我愛宜蘭，但是這一次，我真覺得有點難過。」

（圖／翻攝自苦苓臉書）

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