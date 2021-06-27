美國聯準會（Fed）堅信目前高漲的通膨為暫時性現象，但市場上有不少聲浪認為，高通膨將會持續很長一段時間，美國銀行（BofA）報告指出，此次高通膨現象絕對不會是暫時的，反而可能將長達2到4年之久。

美國5月消費者物價指數（CPI）年增5%，創下2008年以來最大增幅，而按月計算，5月CPI月增0.6%，為2009年以來新高，不含食品和能源等的核心CPI年增3.8%，更是創下了自1992年來新高。

Fed6月利率決策會議重申「通膨暫時論」，維持利率0%至0.25%，以及每月1200億美元的債購規模；值得一提的是，Fed此次大幅提高通膨預期，將今年PCE通膨預期上調至3.4%，核心PCE預期上修至3%，並暗示最快將於2023年底前，可能會升息2次。

《路透社》報導，對於Fed對於高通膨屬於暫時性的說法，美國銀行首席策略師Michael Hartnett在報告中指出，當財政刺激、經濟成長，以及資產、大宗商品和房市等一系列通膨高漲被視為永久性時，卻有許多人認為通膨只是暫時性的。

報告稱，未來2到4年，通膨率將維持在2%至4%之間；美國過去100年內的通膨率均值為3%，2010年代為2%，2020年為1%，但今年迄今，年均增長率高達8%。

隨著2021上半年即將過去，Michael Hartnett表示，通膨、Fed的鷹派立場和增長疲乏等三大問題，將是未來下半年非常需要關注的主題。